İbrahim Hatipoğlu'ndan flaş Acun Ilıcalı açıklaması!

Yayınlanma: 31.03.2025 - 18:59

Güncelleme: 31.03.2025 - 18:59

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Hatipoğlu'nun açıklamaları:

"Hazırlıklarımızı iki gündür aralıksız olarak Fenerbahçe derbisine hazırlanıyoruz. Oyuncularımız hırslı. Bu maçın önemini biliyorlar. Her iki kupa için terimizi son saniyeye kadar akıtacağız. Çarşamba günkü derbiden alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyoruz.

Galatasaray güçlü bir takım, iyi bir hocası ve iyi bir kadrosu var. Her çıktığı maçın favorisidir. Çarşamba günkü maçın da favorisi Galatasaray'dır. Biz bu turu geçip Türkiye Kupası'nı kazanan taraf olmak istiyoruz. Bundan 1 ay önce, Galatasaray'ın RAMS Park'ta Fenerbahçe derbisini oynadık. O maçın öncesini hatırlayın, bir de bu maçın öncesini hatırlayın. Tüm Türkiye'de algı operasyonu yapılıyordu, yabancı hakem atanmasına yönelik. Özellikle Fenerbahçe'nin asbaşkanı Acun Ilıcalı, her ortamda yabancı hakem çağrıları yapıyordu. Sanki o maç ile bu maç alakasız iki maçımız gibi hava yaratılıyor. Biz Galatasaray olarak mütekabiliyet esasıyla bir ay önce RAMS Park'ta oynadığımız derbinin benzer şartlarını çarşamba günü bekliyorduk. Hem hakem atamaları hem alınan güvenlik için... Benzer tedbirlerin, benzer atamaların yapılacağını ümit ediyorduk. Bir Türk hakemimiz açıklandı. Galatasaray olarak Türk - yabancı ayrımı yapmadığımızı, iyi hakem istediğimizi her fırsatta söyledik. Aynı noktadayız.

Atanan hakem ile ilgili çeşitli tartışmalar yaşandı geçtiğimiz günlerde. Yine Acun Ilıcalı tarafından bir kız çocuğu üzerinden Cihan Aydın'ın Galatasaraylı olduğuna dair algılar yapıldı. Sonunda bu atama yapıldı. Bizim için en önemli konu hakemin adaletli davranması. O gün yabancı hakem isteyenlerin adalet aramadıkları, ayrıcalık aradıkları çok net ispatlanmıştır. Hiçbir şekilde yabancı hakem çağrılarını yapanlar, o günkü kıyameti koparmayanlar nasıl bir ayrıcalık peşinde koştuğunu çok net gördük. Biz biliyorduk. Çok net ortaya çıktı.

O gün Galatasaray'ın bir iç saha avantajı vardı. Oluşturacakları baskıyla, atmosferle ortadan kaldırmaya yönelikti. Aynı atmosferin orada yaratılmaması için en büyük çağrıları olmadı. Ben duymadım.

Rakip takımın Galatasaraylı algısı yaptığı biri Cihan Aydın. Galatasaray'ın 3 maçını yönetmiş, Hatay ve Kasımpaşa'da 2 kere berabere kaldığımız bir hakem. En çok puan kaybettiğimiz hakem. Bu bir tesadüf mü yoksa seçilirken bunlar bir etken oldu mu, kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

Hakemin sahadaki performansını doğru yansıtabilmesi için orada baskının, orada hakem üzerine yönelik söylemlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Cihan Aydın genç bir hakem, baskıları kaldırabilecek mi soru işareti. Aynı hakemin FIFA kokartı askıya alındı. Hangi gerekçelerle FIFA kokartı dağıtılıyor? Yeterliliği en yüksek, Türkiye'yi yurt dışında temsil edebilecek hakemlere dağıtılıyor. Hem Beşiktaş hem bu maçta FIFA kokartı olmayan hakemler atandı. Umarım Cihan Aydın herkesi mahçup edecek iyi bir performans sergiler. Tarafsız ve adil bir maç izletir. İyi olan kazanır. Biz iyi olduğumuza ve bu maçı kazanacağımıza sonuna kadar inanıyoruz. Yeter ki bizi saha dışı olaylarla engellemeye çalışmasınlar.

O da tarihe geçecek bir şeydir. O maça neden yabancı hakem atandı? Dünyanın en iyi hakemlerinin getirileceği açıklaması o gün yapıldı, bugün bunlar yapılmıyor? Demek ki Galatasaray - Fenerbahçe maçları RAMS Park'ta başka, Kadıköy'de farklı ve sıradan bir maç oluyor.

Önemli olan bir atama da VAR hakemi. Umarım orada iyi bir VAR hakemi atanır ve bu maç kazasız belasız sona erer."