Gökhan Özoğuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Gökhan Özoğuz şarkıları nelerdir?

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 13:48

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 13:48

Athena grubu solisti, ünlü müzisyen Gökhan Özoğuz İnce'yi sert sözlerle eleştirdi.

Twitter'dan İnce'nin açıklamalarını alıntılayan Özoğuz, "Siz ve geçici partiniz bir projesiniz ve hepimiz bunu gün gibi biliyoruz" dedi.

"ATATÜRK'ÜN HİÇBİR ÇOCUĞU SİZE OY VERMEYECEK"

Özoğuz, "Şunu bilin bu ülkede Atatürk'ün hiçbir çocuğu size asla oy vermeyecektir!" ifadelerini kullandı. Müzisyen, tweetinin sonunu ise, Muharrem İnce'nin kendisini desteklemeyen ünlü isimler için kullandığı 'sözde sanatçı' ifadesi ile bitirdi.

Gökhan Özoğuz'un paylaşımı şu şekilde:

"Sayın Muharrem İnce siz ve geçici partiniz bir projesiniz ve hepimiz bunu gün gibi biliyoruz. Toplanılan imzaları hangi cenahdan hangi sebeple nasıl topladığınız da aşikar. Şunu bilin bu ülkede Atatürk'ün hiçbir çocuğu size asla oy vermeyecektir! Sözde sanatçı"

GÖKHAN ÖZOĞUZ KİMDİR?

Gökhan Özoğuz, 11 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da doğdu. Gökhan Özoğuz, Türk rock müzik tarihinin en önemli gruplarından Athena grubunun solistidir.

1998 yılında çıkardıkları ilk albümlerinden günümüze bir çok hit şarkıya imza atan Athena; yurt içinde ve yurt dışında sayısız festival ve konserde yer aldı. Holigan, Bak Takılmana, Öpücük, Yalan, Serseri Mayın, Arsız Gönül, Ben Böyleyim, Kafama Göre, Parçalanıyoruz, Türk Milli Basketbol Takımı için besteledikleri 12 Dev Adam, Fenerbahçe’nin 100. Yıl Marşı ve Ses Etme şarkısına çektikleri klip gibi farkındalık yaratan projelere de imza attı.

2013 - 2017 yılları arasında 5 sezon jüri üyeliği yaptığı O Ses Türkiye ile Türk halına kendisini daha çok tanıtan Gökhan Özoğuz, 2019 yılında National Geographic ile birlikte bir sosyal sorumluluk projesi için iş birliği yaptı ve 25 Litre belgeseli büyük beğeni kazandı.

O Şimdi Asker, O Şimdi Mahkum ve Tramvay adlı sinema filmlerinde oyuncu olan Gökhan Özoğuz’un, başrolünü ve yapımcılığını üstlendiği Kendi Yolumda filmi, 2022 Kasım ayında vizyona girdi.

2021 yılında Kırmızı Oda dizisinde Dara karakteriyle konuk oyuncu olarak yer aldı.

2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi "For Real" adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla dördüncü oldu ve o zamana kadar Türkiye'nin Eurovision tarihinde en fazla puan alan şarkı oldu.

GÖKHAN ÖZOĞUZ EVLİ Mİ?

Gökhan Özoğuz, 2012 yılında Melis Ülken ile evlendi. Gökhan Özoğuz'un bu evliliğin 2 ikiz kızı ve 1 oğlu vardır.

GÖKHAN ÖZOĞUZ ALBÜMLERİ

One Last Breath (1993)

Holigan (1998)

Tam Zamanı Şimdi (2000)

Mehteran Seferi (EP) (2001)

Herşey Yolunda (2002)

US (2004)

Athena (2005)

İT (EP) (2006)

100 Şerefli Yıl (EP) (2007)

Pis (2010)

Altüst (2015)

GÖKHAN ÖZOĞUZ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

O Şimdi Asker (Athena Gökhan)

O Şimdi Mahkum (Athena Gökhan)

Tramvay (Gökhan)

Kırmızı Oda - Dara (Konuk Oyuncu)

Tatlı Kaçıklar (Konuk Oyuncu)

Kendi Yolumda (Yönetmen/Oyuncu)