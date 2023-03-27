Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 17:06

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 17:16

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Selçuk İnan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Kemal Özdeş'in getirileceği iddia edildi. Peki, Kemal Özdeş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kemal Özdeş hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı? İşte ayrıntılar...

KEMAL ÖZDEŞ KİMDİR?

Kemal Özdeş, 10 Mayıs 1970 tarihinde Manisa'da doğdu. Üniversite eğitimini 1944 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde tamamlayan Kemal Özdeş, 1993-1994 yılları arasında Manisa Mansucatspor'da forma giydi ve sözleşmesi bittikten sonra aktif futbolu bıraktı.

Futbol vedasından sonra antrenörlük yapmaya karar verdi ve ilk antrenörlük deneyimini 1995 yılında Bergamaspor'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenerek edindi. Ardından birçok takımda yardımcı antrenörlük görevini üstlendı. Ardından Tevfik Lav, Ersun Yanal gibi teknik direktörler için yardımcı antrenörlük yapmaya başladı. 2004'te ligin bitimine 6 hafta kala Konyaspor'u çalıştırdı.

2011-12 sezonunun hazırlık döneminde teknik direktör Hikmet Karaman'la yollarını ayıran Manisaspor'da teknik direktörlük için düşünülen adayların başında geldi. TFF'den izin çıkmasıyla bu teklifi kabul eden Kemal Özdeş Manisaspor'la 4 sezonluk sözleşme imzalayarak Manisaspor teknik direktörü oldu. 24 Ocak 2012 tarihinde görevinden istifa etti.

2013-14 sezonunun sona ermesinin ardından, istifa eden Mehmet Özdilek'in yerine teknik direktör arayışına giren Gençlerbirliği kulübü, Özdeş ile anlaşma kararı aldı. Kemal Özdeş, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen törenle 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Oyuncu transferleri konusunda İlhan Cavcav'la yaşadığı anlaşmazlıklar dolayısıyla 10 Temmuz 2014'te sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetti.

4 Aralık 2014 tarihinde İsmail Ertekin'den boşalan Balıkesirspor teknik direktörlüğüne sezon sonuna kadar getirildi. 26 Nisan 2015 tarihinde istifa etti.

Karşıyaka ile 1 Ekim 2015 tarihinde başlayan sözleşmesi, 14 Aralık 2015 feshedildi.

4 Ocak 2016 tarihinde İbrahim Üzülmez'den boşalan Elazığspor teknik direktörlüğüne sezon sonuna kadar getirildi.

16 Eylül 2016 tarihinde Rıza Çalımbay'dan boşalan Kasımpaşa teknik direktörlüğüne getirildi ve 1 Ekim 2018 tarihinde 2 yıl sürdürdüğü Kasımpaşa teknik direktörlüğü görevinden ayrıldı.

23 Ocak 2020 tarihinde Sergen Yalçın'dan boşalan Yeni Malatyaspor teknik direktörlüğüne getirilmişti.

KEMAL ÖZDEŞ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

1993-1994 Manisa Mensucatspor

KEMAL ÖZDEŞ HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI?

2004 Konyaspor

2010-2011 Türkiye U-19

2011-2014 Manisaspor

2014 Gençlerbirliği

2014-2015 Balıkesirspor

2015-2016 Karşıyaka

2016-2018 Kasımpaşa

2018-2019 Göztepe

2019 Kasımpaşa

2020 Yeni Malatyaspor