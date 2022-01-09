Ibrahimovic, Ronaldo'nun rekoruna ortak çıktı!
İtalya Ligi'nde Milan, Venezia'yı deplasmanda 3-0 yendi. Konuk ekibin ilk sayısını atan Zlatan Ibrahimovic, Ronaldo'nun ardından 80 farklı takıma gol atan ikinci oyuncu oldu.
İtalya'da şampiyonluk mücadelesi veren Milan, küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Venezia'ya konuk oldu.
Milan, sahadan 3-0 galip ayrılırken; konuk ekibin ilk sayısı Zlatan Ibrahimovic'ten geldi. 2. dakikada rakip ağları havalandıran Boşnak asıllı İsveçli oyuncu, Cristiano Ronaldo'nun ardından bir ilki başardı.
40 yaşındaki Zlatan, İngiltere Premier Ligi'nde 30 Aralık'ta oynanan ve Manchester United'ın Burnley'i 3-1 yendiği maçta takımının son golünü atan Ronaldo'nun ardından, 2000'den sonra Avrupa'nın Beş Büyük Ligi'nde 80 farklı takıma gol atan ikinci futbolcu oldu.
Venezia'yı 3-0 yenen Milan, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Kırmızı-siyahlı takım, puanını 48'e yükseltti ve maç fazlasıyla rakibi Inter'den liderlik koltuğunu aldı. 2 maç eksiği bulunan Inter ise 46 puanla 2. sırada yer aldı.
Haftayı puansız kapatan Venezia ise 17 puanla 16. sırada kaldı.
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