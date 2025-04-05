İç saha serisi sürdü: Antalyaspor, Samsunspor'u da eli boş gönderdi!
Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor, sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Antalyaspor, ligde iç sahada üst üste dördüncü kez kazandı.
Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor, sahasında Samsunspor'u konuk etti. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi Antalyaspor 2-1 kazandı.
Antalyaspor, Soner Dikmen'in 45. dakikada attığı golle Samsunspor karşısında 1-0 öne geçti ve devre arasına önde gitti.
Samsunspor, Zeki Yavru'nun 52. dakikada serbest vuruştan attığı golle 1-1'lik beraberliği buldu.
Antalyaspor, Adolfo Gaich'in 84. dakikada attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Antalyaspor'un iç sahadaki galibiyet serisi dört maça yükseldi. Samsunspor'un ligdeki galibiyet hasreti üç maça yükseldi. Antalyaspor, 39 puana yükseldi. Samsunspor, 51 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Antalyaspor, Bodrum FK deplasmanına gidecek. Samsunspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
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