Icardi, Şampiyonlar Ligi’nde yedek kalmaktan memnun değil: Mutsuzları oynuyor

Galatasaray'ın Liverpool’u 1-0 yendiği maçın ardından yedek kalan iki yıldızın tavırları gündem yarattı. E.Frankfurt mücadelesinde olduğu gibi Liverpool karşısında da yedek oturan Icardi 72. dakikada oyuna girerken galibiyet sonrası takımın tribünlerle yaptığı kutlamaya katılmadı. Icardi, maç öncesi ısınmaya da çıkmadı.

Takım kaptanı olan ve arkadaşları ile teknik heyetin, taraftarın çok sevdiği bir isim konumundaki tecrübeli santforun bu tavırları soru işaretleri doğurdu. Büyük umutlarla transfer edilen ancak performansıyla beklentileri karşılayamayan Sane ise Liverpool maçında 1 dakika dahi süre almamasına rağmen bir hayli mutluydu. Maç bittikten sonra herkesle sarılıp kucaklaşarak galibiyeti kutlayan Alman yıldızın, gece geç saatlerde ise teknik direktör Okan Buruk’la görüntülü konuştuğu bildirildi.

UĞURCAN EN İYİ 11’DE

Uğurcan Çakır, G.Saray’ın Liverpool maçında yaptığı kritik kurtarışlarla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi.

OSIMHEN İDMANDA YOK

Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başlayan G.Saray’da Liverpool maçında aldığı darbeler sonrası sekerek oyundan çıkan Osimhen dünkü antrenmanda yer almadı. Tedavisi süren ve salonda özel çalışan 26 yaşındaki golcünün durumu bugün netleşecek.