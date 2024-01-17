Icardi'den Galatasaraylıları sevindiren paylaşım!

Yayınlanma: 17.01.2024 - 10:20

Güncelleme: 17.01.2024 - 10:21

Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Mauro Icardi'den sarı-kırmızılılara sevindirici haber geldi.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Arjantinli golcü, iyileşme sürecini ülkesinde geçiriyordu. Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arjantin'den Türkiye'ye dönüş yolunda olduğunu bildirdi.

Eşi Wanda Nara ile birlikte havaalanından bir fotoğraf paylaşan golcü oyuncu, Arjantin ve Türkiye bayraklarıyla birlikte uçak emojisi kullanarak geri dönüş mesajı verdi.

TRABZONSPOR MAÇINDA KADRODA OLABİLİR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz pazartesi günü oynadıkları Kayserispor maçının ardından Icardi hakkında konuşmuş ve "Mauro Icardi'ye belli bir dinlenme süresi verdik. Çarşamba günü yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak. Ayağının ve yüzünün durumuna bakacağız. Verdiğimiz program dahilinde hazırlanıyor. Hafta sonu için durumunu değerlendireceğiz. Trabzonspor maçında kadroda olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.