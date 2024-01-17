Icardi'den Galatasaraylıları sevindiren paylaşım!
Süper Lig ekibi Galatasaray'da forma giyen ve sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, iyileşme sürecini geçirdiği ülkesi Arjantin'den Türkiye'ye dönüyor.
Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Mauro Icardi'den sarı-kırmızılılara sevindirici haber geldi.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Arjantinli golcü, iyileşme sürecini ülkesinde geçiriyordu. Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arjantin'den Türkiye'ye dönüş yolunda olduğunu bildirdi.
Eşi Wanda Nara ile birlikte havaalanından bir fotoğraf paylaşan golcü oyuncu, Arjantin ve Türkiye bayraklarıyla birlikte uçak emojisi kullanarak geri dönüş mesajı verdi.
TRABZONSPOR MAÇINDA KADRODA OLABİLİR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz pazartesi günü oynadıkları Kayserispor maçının ardından Icardi hakkında konuşmuş ve "Mauro Icardi'ye belli bir dinlenme süresi verdik. Çarşamba günü yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak. Ayağının ve yüzünün durumuna bakacağız. Verdiğimiz program dahilinde hazırlanıyor. Hafta sonu için durumunu değerlendireceğiz. Trabzonspor maçında kadroda olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli maaşlarındaki artış belli oldu!
- O öğretmen kovuldu!
- 'İhanetin bedeli'
- 'Yaşasın şeriat' sloganları atıldı!
- Yeni Volkswagen Tiguan geldi: İşte özellikleri ve fiyatı
- Emekli maaşındaki ‘oyunu’ ifşa etti
- 5 bölüm bile sürmedi: İddialı dizi için final kararı
- 'Teröre karşı bildiri' tezkeresi kabul edildi
- Özgür Özel'den İYİ Parti'ye çağrı
- İran, Pakistan'a füze fırlattı!