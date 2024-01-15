Okan Buruk'tan Sanchez ve Icardi müjdesi: Dönüşleri için tarih verdi!

Yayınlanma: 15.01.2024 - 22:44

Güncelleme: 15.01.2024 - 23:40

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Mondihome Kayserispor'u 2-1 yendi. Puanını 51 yapan sarı kırmızılılar zirve takibini sürdürdü.

Maçın ardından Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

DAVINSON VE ICARDI DÖNÜYOR

Buruk, Davinson Sanchez'in dönmeye hazırlandığını söyledi ve "Onun kendi hazırlığı kupadaki Ümraniyespor maçı. O maçta süre verecektik, ondan sonra normal durumuna ulaşacak diye planladık. Sakatlıkların tekrarlamaması için sabırlı davranıyoruz" dedi.

Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlığı atlatamayan ve Fenerbahçe maçında aldığı darbeler sonrası yüzünde kırık oluşan Mauro Icardi de takıma dönüyor.

Arjantinli yıldız çarşamba günü yapılacak tetkilerin ardından antrenmanlara katılacak.

Okan Buruk, Mauro Icardi için, "Mauro Icardi'ye belli bir dinlenme süresi verdik. Çarşamba günü yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak. Ayağının ve yüzünün durumuna bakacağız. Verdiğimiz program dahilinde hazırlanıyor. Hafta sonu için durumunu değerlendireceğiz. Trabzonspor maçında kadroda olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk şampiyonluk yolunda takıma inandığını söyledi.

"Her takım puan kaybedebilir. Geçen hafta biz şanssız puan kaybettik. Fenerbahçe de dün puan kaybedebilirdi. Biz bu maçta puan kaybedebilirdik. Hedefimiz 18 maçı kazanmak ve şampiyon olmak. Geçen sene 14 maçlık seri yaptık, yine bu seriyi yapmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi performansımızla dünyada ses getirdik. Türkiye'de şampiyon olmak istiyoruz. Çok maç var, iki takım da şampiyonluğa çok inanmış durumda. Geçen haftanın üzüntüsü üzerimizde vardı. Bundan sonraki maçlarda enerjimiz daha yüksek olacak. Önümüzdeki maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız."