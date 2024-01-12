Derbide sakatlanmıştı: Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması!

Yayınlanma: 12.01.2024 - 16:52

Güncelleme: 12.01.2024 - 16:52

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Mauro Icardi için açıklamada bulundu.

"MAURO ICARDI NEDEN TATİLDE?"

Erden Timur, konuyla ilgili, "Mauro Icardi, Süper Kupa maçında maskeyle oynayacaktı. Sonra dinlendirilecekti. Ayağına kök hücre tedavisi uygulanıyor. Dinlendirmede ağrılarının bir kısmı devam edecekti. Gitmedne bize yazdı. 'Eşimin kontrolleri için yanında olabilir miyim?' dedi. Antrenman yapamayacak, iğneden sonra dinlenmesi gerek. Çocukları burada. Özverili oyuncularda, bir de hassas durumu olan oyunculara hocaların yanında olması yanlış değil. Icardi, Süper Kupa'da ekstra oynama isteğiyle maskeyle çıkacaktı" ifadelerini kullandı.

"ADAMIN AYAĞINI KIRDILAR"

Dursun Özbek ise, "Şeyi söylesene, Beşiktaş maçında adamın ayağını kırdılar. Hakem görmedi. Fenerbahçe maçında gözünü kör etmeye çalıştılar, onu da hakem göremedi. Sağ kroşe dedim ama uymadı, elense çektiler. Güreşçi gibi... Adamın ensesine tokat atıldı. VAR da görmedi! Kusura bakma Erden, adamın ayağını kırmaya çalıştıkları için araya girdim" diye konuştu.