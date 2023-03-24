IFAB açıkladı: Penaltılar için kural değişikliği!
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) kalecilerle ilgili kararını açıkladı. Artık kaleciler, penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara dokunamayacak.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), kalecilerin penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara dokunmasını yasakladı.
Organizasyondan yapılan açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan 2023/24 futbol kurallarındaki değişiklikler duyuruldu.
Kural değişikliklerine göre; kaleciler, penaltı atışını geciktirerek penaltıyı atan oyuncunun dikkatini dağıtamayacak.
Karara göre, kaleciler, penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara da dokunamayacak.
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