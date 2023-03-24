IFAB açıkladı: Penaltılar için kural değişikliği!

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) kalecilerle ilgili kararını açıkladı. Artık kaleciler, penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara dokunamayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 15:46
IFAB açıkladı: Penaltılar için kural değişikliği!
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Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), kalecilerin penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara dokunmasını yasakladı.

Organizasyondan yapılan açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan 2023/24 futbol kurallarındaki değişiklikler duyuruldu.

Kural değişikliklerine göre; kaleciler, penaltı atışını geciktirerek penaltıyı atan oyuncunun dikkatini dağıtamayacak.

Karara göre, kaleciler, penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara da dokunamayacak.


IFAB Kaleci Penaltı

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