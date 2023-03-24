Konyaspor'dan PFDK kararlarına tepki: "Sindirme politikaları"

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 11:28

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 11:33

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Bu mücadele sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yaşanan saha olayları ve sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle, ev sahibi ekibe ceza verdi.

Toplamda 612 bin 500 TL ceza kesilen Konyaspor, yapmış olduğu açıklamayla verilen bu cezaya itiraz edeceklerini ifade etti.

"SİNDİRME POLİTİKALARI"

Konyaspor'dan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)’nun, kulübümüze vermiş olduğu toplamda 612 Bin 500 TL para cezasını şaşkınlıkla öğrenmiş bulunuyoruz. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında evimizde galibiyetimizle sonuçlanan Galatasaray maçı ardından kulübümüze kesilen! bu cezanın adalet ve hakkaniyet duygusundan uzak olduğu aşikardır. Üst seviyede saha ve seyirci olayının yaşanmadığı müsabakanın ardından kesilen! cezalara anlam veremediğimizi ve bu kesilen! cezalar ile Anadolu kulüplerine yapılmak istenen sindirme politikalarını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Kulüp olarak kesinlikle kabul etmediğimiz PFDK'nın cezalarına karşı ivedilikle harekete geçtiğimizi, Büyük Konyaspor Taraftarı’nın bilmesini isteriz. Haklı gerekçelerimiz ile birlikte 24 Mart Cuma günü Tahkim Kurulu’na gerekli savunmamızı sunacağız. Konyaspor'umuzun üstün menfaatleri doğrultusunda haklı mücadelemizi her platformda sonuna kadar sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

PFDK'nın Konyaspor'a verdiği ceza şu şekilde:

"Konyaspor Kulübü’nün, 17.03.2023 tarihinde oynanan Konyaspor-Galatasaray Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Konyaspor Kulübü’nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 162 bin para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Konyaspor Kulübü’nün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 350 bin para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Konyaspor Kulübü’nün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 18 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Konyaspor Kulübü Antrenörü Branimir Miçoviç’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."