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Mustafa Alper Avcı, Adana Demirspor'dan ayrıldı: Yeni takımı belli oldu!

Mustafa Alper Avcı, Adana Demirspor'dan ayrıldı: Yeni takımı belli oldu!

3.06.2025 16:54:00
Güncellenme:
AA
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Mustafa Alper Avcı, Adana Demirspor'dan ayrıldı: Yeni takımı belli oldu!

2024/2025 sezonuna kötü başlayan Adana Demirspor'da Ocak ayında göreve getirilen Mustafa Alper Avcı ile yollar ayrıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında Avcı'ya teşekkür edilerek şunlar kaydedildi:

"Teknik Direktörümüz Sayın Mustafa Alper Avcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Avcı ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

İSTANBULSPOR İLE PRENSİP ANLAŞMASI

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Alper Avcı ile "prensipte" anlaştı.

Sarı-siyahlı kulübün açıklamasında, "Kulübümüz ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında prensip anlaşmasına varılmıştır. Sürece ilişkin resmi açıklama, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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