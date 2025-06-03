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Sözleşmesinde dikkat çeken madde: Sevilla'nın gözü Nesyri transferinde!

Sözleşmesinde dikkat çeken madde: Sevilla'nın gözü Nesyri transferinde!

3.06.2025 16:35:00
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Cumhuriyet Spor
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Sözleşmesinde dikkat çeken madde: Sevilla'nın gözü Nesyri transferinde!

Fenerbahçe'nin Sevilla'dan 19.5 milyon Euro rekor bedelle kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri için ayrılık iddiaları çıkmaya devam ediyor. Faslı golcünün sarı-lacivertlilerden ayrılığı Sevilla'yı da yakından ilgilendiriyor.

Sevilla sezon başında Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'yi 19.5 milyon Euro'ya satmıştı. İspanyol ekibinin Faslı golcünün sözleşmesine sonraki satışın kârından yüzde 10 komisyon koyduğu belirtildi.

AS'ta yer alan haberde, Sevilla'nın transfer sezonunda bu paraya oldukça ihtiyacı olduğu ve gözünü En-Nesyri'nin satışına diktiği ifade edildi.

Youssef En-Nesyri'nin adı bazı İngiliz ve Suudi Arabistan ekipleriyle anılıyor. 28 yaşındaki futbolcunun akıbetinin ne olacağı merak konusu.

En-Nesyri bu sezon Fenerbahçe formasıyla 52 maça çıktı.

Piyasa değeri 24 milyon Euro olarak gösterilen Faslı, 30 gol-7 asistlik skor katkısı verdi.


İlgili Konular: #fenerbahçe #sevilla #Youssef En Nesyri

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