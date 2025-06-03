Sözleşmesinde dikkat çeken madde: Sevilla'nın gözü Nesyri transferinde!

Sevilla sezon başında Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'yi 19.5 milyon Euro'ya satmıştı. İspanyol ekibinin Faslı golcünün sözleşmesine sonraki satışın kârından yüzde 10 komisyon koyduğu belirtildi.

AS'ta yer alan haberde, Sevilla'nın transfer sezonunda bu paraya oldukça ihtiyacı olduğu ve gözünü En-Nesyri'nin satışına diktiği ifade edildi.

Youssef En-Nesyri'nin adı bazı İngiliz ve Suudi Arabistan ekipleriyle anılıyor. 28 yaşındaki futbolcunun akıbetinin ne olacağı merak konusu.

En-Nesyri bu sezon Fenerbahçe formasıyla 52 maça çıktı.

Piyasa değeri 24 milyon Euro olarak gösterilen Faslı, 30 gol-7 asistlik skor katkısı verdi.



