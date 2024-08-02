Iga Swiatek, bronz madalya kazandı!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, tek kadınlarda bronz madalya elde etti.

AA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 20:33
Iga Swiatek, bronz madalya kazandı!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, tek kadınlarda bronz madalya elde etti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda tek kadınlar bronz madalya mücadelesi yapıldı.

Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, Slovak Anna Karolina Schmiedlova'yı 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek bronz madalya kazandı.


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