Iga Swiatek, bronz madalya kazandı!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, tek kadınlarda bronz madalya elde etti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, tek kadınlarda bronz madalya elde etti.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda tek kadınlar bronz madalya mücadelesi yapıldı.
Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, Slovak Anna Karolina Schmiedlova'yı 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek bronz madalya kazandı.
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