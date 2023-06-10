Iga Swiatek, Roland Garros'ta şampiyon!
Çekyalı tenisçi Karolina Muchova'yı mağlup eden Iga Swiatek, Fransa Açık'ta üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.
Başkent Paris'te düzenlenen sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) on üçüncü gününde, tek kadınlar final maçında, Polonyalı tenisçi Iga Swiatek (fotoğrafta), Çekyalı tenisçi Karolina Muchova ile karşılaştı.
Rakibini 2-1 mağlup eden Iga Swiatek, Fransa Açık'ta üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.
DETAYLAR BİRAZDAN
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