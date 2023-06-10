Iga Swiatek, Roland Garros'ta şampiyon!

Çekyalı tenisçi Karolina Muchova'yı mağlup eden Iga Swiatek, Fransa Açık'ta üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2023 - 19:13
Iga Swiatek, Roland Garros'ta şampiyon!
Abone Ol google-news

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) on üçüncü gününde, tek kadınlar final maçında, Polonyalı tenisçi Iga Swiatek (fotoğrafta), Çekyalı tenisçi Karolina Muchova ile karşılaştı.

Rakibini 2-1 mağlup eden Iga Swiatek, Fransa Açık'ta üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.

DETAYLAR BİRAZDAN


iga swiatek tenis fransa Fransa Açık roland garros

En Çok Okunan Haberler