Iga Swiatek'ten Pan Pasifik Açık'a erken veda

Dünya 2 numarası Iga Swiatek, Pan Pasifik Açık'a çeyrek finalde veda etti.

AA
Yayınlanma: 29.09.2023 - 19:47
Iga Swiatek'ten Pan Pasifik Açık'a erken veda
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Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 500 serisi turnuvasının tek kadınlar çeyrek finalinde, Polonyalı Swiatek ile dünya 19 numarası Rus Veronika Kudermetova karşılaştı.

Kudermetova, 2 saat 21 dakika süren mücadelenin ardından turnuvaya 1 numaralı seribaşı olarak katılan Swiatek'i 6-2, 2-6, 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek sürprize imza attı ve adını son 4 tenisçi arasına yazdırdı.

Rus sporcu, yarı finalde vatandaşı dünya 86 numarası Anastasia Pavlyuchenkova ile karşılaşacak.


Player Alanı
WTA Swiatek Pan Pasifik Açık

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