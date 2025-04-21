Iğdır FK 10 kişi kalan Sakaryaspor'a acımadı: Serisini 11 maça çıkardı!

Yayınlanma: 21.04.2025 - 23:27

Güncelleme: 21.04.2025 - 23:27

TFF 1. Lig'in 35. haftasında Iğdır FK, Sakaryaspor'u konuk etti.

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı, ev sahibi 4-0 kazandı.

Iğdır FK'nin galibiyet gollerini; 3. dakikada kendi kalesine Kahraman Demirtaş, 28'de Muammer Sarıkaya, 61'de Alim Öztürk ile 89'da Thuram kaydetti.

SAKARYASPOR 10 KİŞİ KALDI

Sakaryaspor'da 45+4. dakikada Serkan Yavuz doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ayrıca konuk takımda 73. dakikada Burak Çoban; ev sahibi ekipte ise 76. dakikada Adrien Regattin penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Iğdır FK yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı ve 52 puana yükseldi. Sakarya ise 45 puanda kaldı.

Ligin 36. haftasında Iğdır FK deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sakaryaspor ise sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.