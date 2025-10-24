Igor Kokoskov: 'Kendimi kötü hissediyorum'

Anadolu Efes Başantrenörü Igor Kokoskov, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'ya karşı oynadıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, maçın son bölümünde rakiplerinin daha geniş bir rotasyon avantajı kullandığını belirterek şunları söyledi:

"Dördüncü çeyrek sonucu belirledi. Fenerbahçe'nin bizden daha geniş bir bençi var, daha fazla oyuncuları öne çıktı. Oyun dengedeyken sahne aldılar ve farkı yarattılar. Bizse yorulduk ve enerjimiz bitti, herkesin oynamaya hazır olması lazım."

Kokoskov, mücadelelerinden dolayı oyuncularını tebrik ederken, enerjilerinin son bölümlerde yetmediğini vurguladı:

"Kendimi kötü hissediyorum çünkü bugün mücadele ettik ama oyunu dengede götürmeye enerjimiz yetmedi. Bence bugün biz de oyunu dengede götürmeyi, hatta belki de kazanmayı hak ettik."