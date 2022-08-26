Igor Surkis: 'Fenerbahçe intikam isteyecektir'
Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kurayı değerlendirdi. Surkis Fenerbahçe ile ilgili, 'Her ay güçlenen bir takımlar ve bizden intikam almak isteyeceklerdir' dedi.
UEFA Avrupa Ligi'nde; Fenerbahçe, Rennes ve AEK Larnaca ile aynı gruba düşen Dinamo Kiev'den açıklama geldi.
Ukrayna ekibinin başkanı Igor Surkis, "Çok güçlü rakipler var. Şampiyonlar Ligi grubunda olduğumuzu hissediyorum. Rennes, bizim gibi son dönemde bu turnuvada oynadı. Her yıl kaliteli transfer yapan ciddi bir takım. AEK Larnaca'nın, Dnipro'yu iki maçta da nasıl yendiğini gördük. Fenerbahçe'den bahsetmiyorum bile. Her ay güçlenen bir takımlar ve bizden intikam almak isteyeceklerdir, maçlar çok ilginç geçecektir. Sizi temin ederim, Şampiyonlar Ligi maçlarındaki gibi teslim olmayacaklardır" dedi.
"Belki de kuradan çok memnun değilimdir ancak oyuncularımız böyle rakiplere karşı oynayıp, deneyim ve güç kazanacaktır" diyen Surkis, transfer için gelen soru karşısında, "Ukraynalı bir takımın artık yüksek kaliteli bir transfer yapma şansı yok. Yabancı futbolcular, Ukrayna'ya gitmeyi reddediyorlar." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Ukraynalı futbol adamı, "Takımdan ayrılacaklar olacak mı?" sorusuna, "Transfer piyasası açık. Bir futbolcu için teklif varsa, pazarlıklara başlarız." diye cevap verdi.
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