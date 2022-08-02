'Igor Tudor, Cengiz Ünder'i Marsilya'da istemiyor' iddiası

02 Ağustos 2022 Salı, 09:48

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya’da göreve getirilen Hırvat teknik direktör Igor Tudor, mavi-beyazlı takımda yeni sezon planlamalarına başladı. Fransız ekibinde başkan Pablo Longoria da takımda düşünülmeyen oyunculardan kurtulmak istediklerini belirtmişti.

Fransız basını, futbolcuların Igor Tudor'un takımla iletişiminden memnun olmadığı için kaptan Dimitri Payet'in başkan Longoria'dan toplantı talep ettiğini yazdı. Marsilyalı oyuncuların Tudor'la da görüştüğü ve sıkıntılarını dile getirdiği belirtildi.

TARAFTAR DA İSTEMİYOR

Marsilyalı taraftarlar ise "Tudor Out" hashtagi ile sosyal medya üzerinden Tudor'un sezon başlamadan görevden alınmasına ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Öte yandan oynanan 4 hazırlık maçında 3 mağlubiyet 1 beraberlik alınmasının da taraftarın Tudor'a şüpheyle yaklaşmasına neden olduğu belirtiliyor.

BİR ŞOK DA CENGİZ ÜNDER'E

Marsilya’nın yeni sezon planlamasında yeri tartışılan milli futbolcu Cengiz Ünder ile ilgili de flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınında çıkan habere göre Igor Tudor oyun sistemine uymayan Cengiz Ünder'i kadroda düşünmüyor.

Milli futbolcunun, satılmasa bile Tudor'un sistemine adapte olamadıkça ilk 11'deki yerini yeni transfer Jonathan Clauss'a kaptırabileceği yazıldı.

Ünder, geçen sezon 46 maçta 13 gol 6 asist üreterek takımın en başarılı isimlerinden biri olmuştu.



