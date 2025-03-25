Igor Tudor'un Victor Osimhen sözleri yeniden gündemde!

Yayınlanma: 25.03.2025 - 11:31

Güncelleme: 25.03.2025 - 11:31

Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran Igor Tudor, Juventus'un yeni teknik direktörü oldu. Tudor'un 2022 yılında Victor Osimhen'le ilgili söylediği sözler İtalya'da yeniden gündeme oturdu.

Victor Osimhen'in yeni sezonda formasını giyeceği takım belirsizliğini korurken ciddi adaylardan biri de Juventus'tu.

OSIMHEN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Juventus'un başına Igor Tudor'un geçmesiyle birlikte Hırvat teknik direktörün 2022 yılındaki Victor Osimhen sözleri İtalya'da tekrar manşetleri süsledi.

Hellas Verona'yı çalıştırdığı dönemde Igor Tudor'a Victor Osimhen'in Serie A'daki en iyi 9 numara olup olmadığı sorulmuştu.

"OSIMHEN İYİ AMA..."

Igor Tudor ise bu soruya, "Hayır. Osimhen iyi ama en iyisi Dusan Vlahovic" cevabını vermişti.

İtalyan basınında uzun süredir Vlahovic'in sezon sonunda Juventus'a veda edeceği haberleri yer alırken, Igor Tudor'un gelişiyle birlikte nasıl bir yol haritası izleneceği merak konusu.