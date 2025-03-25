Igor Tudor'un Victor Osimhen sözleri yeniden gündemde!
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'un yeni teknik direktörü Igor Tudor'un 2022 yılında Victor Osimhen hakkında söylediği sözler yeniden gündem oldu.
Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran Igor Tudor, Juventus'un yeni teknik direktörü oldu. Tudor'un 2022 yılında Victor Osimhen'le ilgili söylediği sözler İtalya'da yeniden gündeme oturdu.
Victor Osimhen'in yeni sezonda formasını giyeceği takım belirsizliğini korurken ciddi adaylardan biri de Juventus'tu.
OSIMHEN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
Juventus'un başına Igor Tudor'un geçmesiyle birlikte Hırvat teknik direktörün 2022 yılındaki Victor Osimhen sözleri İtalya'da tekrar manşetleri süsledi.
Hellas Verona'yı çalıştırdığı dönemde Igor Tudor'a Victor Osimhen'in Serie A'daki en iyi 9 numara olup olmadığı sorulmuştu.
"OSIMHEN İYİ AMA..."
Igor Tudor ise bu soruya, "Hayır. Osimhen iyi ama en iyisi Dusan Vlahovic" cevabını vermişti.
İtalyan basınında uzun süredir Vlahovic'in sezon sonunda Juventus'a veda edeceği haberleri yer alırken, Igor Tudor'un gelişiyle birlikte nasıl bir yol haritası izleneceği merak konusu.
Spor Haberleri
- Igor Tudor'un Osimhen sözleri yeniden gündemde!
- Indiana Pacers'tan üst üste 5. galibiyet!
- Fenerbahçe'nin konuğu Paris
- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
- Hüseyin Yücel'den Sergen Yalçın itirafı!
- Polonya 3 puanı 2 golle aldı!
- İngiltere Dünya Kupası yolunda 2'de 2 yaptı!
- Arnavutluk Rey Manaj ile güldü!
- İtalyan hocadan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na sert tepki
- Galatasaray'dan Osimhen'e ilk teklif!
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP yöneticisinden 'İmamoğlu' istifası!
- 'Bu faşizme karşı meydan okuma eylemi!'
- İptale rağmen toplandılar!
- Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma!
- Kayyum vali jet hızıyla işten attı!
- 'Camilerimizi affedersiniz meyhaneye çevirdiler'
- Özel'den 'Taksim' sorusuna çarpıcı yanıt!
- AKP'li Mücahit Birinci'den çirkin gönderme!
- Özgür Çelik'ten, Vali Gül'e 'cami' yanıtı!
- İmamoğlu'nun Silivri'deki ilk fotoğrafı ortaya çıktı