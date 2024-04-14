İki kez uzayan maçta kazanan Bursaspor!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u iki kez uzayan maçta 102-94 yendi.

AA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 23:04
İki kez uzayan maçta kazanan Bursaspor!
Abone Ol google-news

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u iki uzatma sonunda 102-94 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Nazlı Çisil Güngör

Bursaspor İnfo Yatırım: Young 11, Neal 12, Ömer Utku Al 2, Michineau 10, Semih Erden 2, Brown 30, Mutaf 16, Metin Türen 2, Gavrilovic 17

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 25, Cruz 23, Luther 14, Ege Arar 12, Mustafa Baki Görür 6, Ayberk Olmaz, Dorukhan Engindeniz 3, Terry 9, Barış Çağan Özkan 2

1. Periyot: 10-18

Devre: 32-33

3. Periyot: 51-51

Normal Süre: 75-75

1. uzatma: 87-87


Bursaspor İnfo Yatırım haberleri Manisa Büyükşehir Belediyespor haberleri Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberleri

İlgili Haberler

Bursaspor, İstanbul'dan galibiyetle döndü

Bursaspor, İstanbul'dan galibiyetle döndü
Süper Lig şampiyonu olmuştu: Bursaspor adım adım 3. Lig'e!

Süper Lig şampiyonu olmuştu: Bursaspor adım adım 3. Lig'e!
Süper Lig şampiyonu olmuştu: Bursaspor 3. Lig'e düştü!

Süper Lig şampiyonu olmuştu: Bursaspor 3. Lig'e düştü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa şampiyonu!

Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa şampiyonu!
CHP’ye geçen ilde ilk karar: İndirim yapıldı!

CHP’ye geçen ilde ilk karar: İndirim yapıldı!
Seda Akgül'den Hakan Ural'a: 'Hükümet sözcüsü, hep vaaz veremezsin'

Seda Akgül'den Hakan Ural'a: 'Hükümet sözcüsü, hep vaaz veremezsin'
Seçimi kaybeden AKP’nin Çankırı adayı Hüseyin Filiz, soluğu Maldivler’de aldı

Seçimi kaybeden AKP’nin Çankırı adayı Hüseyin Filiz, soluğu Maldivler’de aldı
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi!

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi!
Özel halk otobüsünde patlama! Dağılan parçalar diğer arabalara çarptı

Özel halk otobüsünde patlama! Dağılan parçalar diğer arabalara çarptı
Süper Lig'de bir ilk: Yabancı VAR tarihe geçti!

Süper Lig'de bir ilk: Yabancı VAR tarihe geçti!
Cannes tarzı gündem olmuştu! Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek hastalığını açıkladı

Cannes tarzı gündem olmuştu! Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek hastalığını açıkladı