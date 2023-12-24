İki kırmızı kartın çıktığı dev maçta kazanan Roma!

Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında kendi sahasında ağırladığı Napoli'yi 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2023 - 09:14
İki kırmızı kartın çıktığı dev maçta kazanan Roma!
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İtalya Serie A'nın 17. hafta karşılaşmasında Roma sahasında ağırladığı Napoli'yi 2-0 mağlup etti.

Roma'ya galibiyeti getiren golü 76. dakikada Lorenzo Pellegrini ve 90+6'da Romelu Lukaku kaydetti.

NAPOLİ 9 KİŞİ KALDI

Napoli'de Matteo Politano 66. dakikada doğrudan kırmızı kart, Victor Osimhen'de 87. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Roma'da milli oyuncumuz Zeki Çelik 75. dakikada oyuna dahil oldu.

Roma bu galibiyetle puanını 28'e yükseltirken, Napoli ise 27 puanda kaldı.

Roma bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Juventus'a konuk olurken, Napoli sahasında Monza'yı ağırlayacak.


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