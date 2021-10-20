İki kıtayı birleştiren tek maraton: N Kolay İstanbul Maratonu

20 Ekim 2021 Çarşamba, 07:00

Dünyanın en önemli maratonları arasında yer alan ve iki kıtayı birleştiren tek maraton olma özelliğiyle ön plana çıkan N Kolay İstanbul Maratonu, İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından N Kolay’ın isim sponsorluğunda 7 Kasım Pazar günü koşulacak. Organizasyonla ilgili düzenlenen basın toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, TAF Başkanı Fatih Çintimar, Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca katıldı. İstanbul olarak uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak istediklerini ifade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “2036 yılında olimpiyatları burada gerçekleştirmek istiyoruz. 2036 yılında bu maratonun da 58’incisini yapmış oluruz. Bu gerçekleşirse 2036 yılını spor yılı olarak gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz” dedi. Renay Onur ise “Geçen seneki parkur memnuniyetle karşılansa da geleneksel parkura geri döneceğiz” diye konuştu.