28.12.2025 19:16:00
Güncellenme:
İki milli yıldıza büyük onur! IFFHS listesinde yer aldılar...

Arda Güler ile Kenan Yıldız, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) 2025 yılı en iyi 20 yaş altı oyuncular listesinde yer aldı.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 2025 yılının en iyi 20 yaş altı takımını duyurdu.

Listede iki milli futbolcu Arda Güler ile Kenan Yıldız'da yer aldı.

IFFHS'nin listesi şu şekilde:

