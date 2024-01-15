İki Premier Lig kulübü puan silme cezası ile karşı karşıya!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ve Nottingham Forest'ın ligin finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle inceleneceği kaydedildi. İki takımın da suçlu bulunması halinde puan cezası alabileceği ileri sürüldü.
Premier Lig'de finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puan silme cezası alan Everton, bu sezon bir cezayla daha karşı karşıya kalabilir.
ABD merkezli Athletic'te yer alan haberde Everton'la birlikte Nottingham Forest'ın ligin finansal kurallarının ihlal ettiği gerekçesiyle bağımsız bir komisyona sevk edileceği ve kulüplere bu bilgilendirmenin bugün yapılacağı ifade edildi.
Her iki takımın da konuyla ilgili gerekli belgeleri hazırladığı ve savunma yapacağı aktarılırken suçlu bulunmaları halinde para cezası veya puan silme cezası alabilecekleri kaydedildi.
EVERTON CEZA ALMIŞTI
Premier Lig ekibi Everton, bu sezon 10 puan silme cezası aldı.
Merseyside ekibi, ligde izin verilen zarar tutarını aştığı için bu cezayı almıştı.
Ligin diğer takımlarından Manchester City hakkında da benzer suçlamalar yapılmıştı.
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