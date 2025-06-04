İki ultra maratoncu, Malatya'da 150 çocukla buluşacak

Takviye edici gıda markası Orzaks, toplumsal sosyal sorumluluk bilinciyle sınırları aşan bir projeye daha imza atıyor. Türkiye’nin ilk kadın ultra maraton koşucusu 66 yaşındaki Bakiye Duran ile ultra maraton koşucusu 43 yaşındaki Bilal Gül, Kilimanjaro Ultra Trail Maratonu’nu tamamladıktan sonra, Orzaks’ın katkılarıyla Malatya’da depremden etkilenen 150 dezavantajlı öğrenciyle bir araya gelecek.

Deneyimli iki sporcu, yalnızca sosyal sorumluluk amacıyla, zorlu doğa koşullarında 40 yaş üzeri seçkin sporcuların katılımıyla düzenlenen Kilimanjaro Ultra Trail Maratonu’nu Orzaks’ın sponsorluğunda koşacak.

Tanzanya’da start alacak maratonda ilk gün 30-35, ikinci gün 40-45, üçüncü gün 50-60, dördüncü gün ise 80 kilometrenin üzerinde mesafe kat edilecek. Bakiye Duran ile Bilal Gül, Kilimanjaro Dağı’na 5 bin 900 metrelik tırmanışları sırasında -20’leri bulan dondurucu hava şartlarıyla da mücadele edecek. Zirveye Türk bayrağının yanı sıra Orzaks bayrağını da taşıyacak iki başarılı sporcu, zirve tırmanışının ardından dağın etrafındaki maratonla 262 kilometrelik mesafeyi 5 günde tamamlayacak.

İKİ ULTRA MARATONCU MALATYA'DAKİ 150 ÇOCUKLA BULUŞACAK

Maratonun ardından iki ultra maratoncu Malatya Doğanşehir’deki Kurucaova Köyü’nün Kurucaova İlkokulu’nda, depremden etkilenen 150 dezavantajlı çocukla bir araya gelecek. Sporcular, bu anlamlı buluşmada çocuklarla ilham verici deneyimlerini paylaşırken aynı zamanda Orzaks’ın vitamin ve mineral desteklerini çocuklara ulaştıracaklar.

Sporun sınır tanımayan ruhuyla toplumsal farkındalık yaratmayı hedefleyen Orzaks, bu projeyle insani değerlere ve dayanışmaya bir kez daha dikkat çekerek, sürdürülebilir sosyal etkiye katkı sunmayı hedefliyor.

6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgedeki sosyal projelerde yer alan başarılı sporcu Bakiye Duran ile müsabakalara rengarenk takım elbiseleriyle katılarak farkındalık yaratmayı hedefleyen Bilal Gül’ün yarış öncesi ve sırasında ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral desteği de Orzaks tarafından karşılanacak.