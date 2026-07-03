Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom'un bu doğrultuda Ilaix Moriba'yı transfer etmek istediği iddia ediliyor. Peki, Ilaix Moriba kimdir? Ilaix Moriba kaç yaşında, nereli? Ilaix Moriba hangi takımlarda oynadı?

ILAIX MORIBA KİMDİR?

Gerçek ismi Moriba Kourouma Kourouma olan Ilaix Moriba, Gine'nin Conakry şehrinde, Gineli bir anne ve Liberyalı bir babanın çocuğu olarak 19 Ocak 2003 yılında dünyaya geldi. Hem İspanyol hem de Gine vatandaşlığına sahiptir.

ILAIX MORIBA'NIN KARİYERİ VE HAYATI

Moriba, 2010 yılında Espanyol'dan Barcelona'ya geldi. Genç bir oyuncu olarak dünyanın en iyi genç oyuncularından biri olarak kabul ediliyordu ve çok sık kendisinden çok daha büyük oyuncuların kategorilerinde oynadı. 2020-21 sezonunda Moriba, Granada'ya karşı oynanan La Liga maçında ilk kez ilk takım kadrosuna dahil edildi.

31 Ağustos 2021'de Moriba, 16 milyon Euro ve 6 milyon Euro ek değişken bedel karşılığında Bundesliga ekibi RB Leipzig'e katıldı.

28 Ocak 2022'de La Liga kulübü Valencia, Moriba'nın sezon sonuna kadar kiralık olarak transferini duyurdu.

8 Ocak 2024'te, Moriba 2023-24 sezonunun ilk yarısında RB Leipzig'de hiç forma giymedikten sonra, sezon sonuna kadar Getafe'ye kiralık olarak La Liga'ya döndü.

7 Ağustos 2024'te Moriba, satın alma opsiyonlu kiralık olarak Celta'ya katılarak bir kez daha La Liga'ya döndü. 16 Haziran 2025'te Moriba, La Liga kulübü Celta'ya katıldı.

ILAIX MORIBA HANGİ MİLLİ TAKIM İÇİN OYNUYOR?

Moriba, İspanya'nın eski genç milli takım oyuncusudur, ancak aynı zamanda Gine ve Liberya için de oynama hakkına sahipti. 21 Ağustos 2021'de Moriba, İspanya'dan uluslararası bağlılığını resmen değiştirmeyi ve Gine milli takımında oynamayı seçti.