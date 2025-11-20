Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.11.2025 19:00:00
İlbank, konuk ettiği Göztepe'yi devirdi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında İlbank, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

TVF Ziraat Bankkart'ta oynanan mücadeleyi İlbank, 3-1 kazandı.

Bu sonuçla İlbank, ligdeki 2. galibiyetini elde etti. Göztepe ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Meryem Tekol Pelenk, İlknur Çakar

İlbank: Ece Morova, Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar (Sinem Arıncı, Kocic, Beren Yeşilırmak, Hilal Kocakara, Merve Tanyel)

Göztepe: Nur Sevil Gökbudak, Hollock, İlayda Uçak, Atkinson, Scuka, Emine Arıcı (Berre İnce, Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nazlı Eda Kafkas, Sude Hacımustafaoğlu, Haneline, Rotar, Ceren Kapucu)

Setler: 29-27, 26-24, 21-25, 25-22

Süre: 127 dakika

İlgili Konular: #göztepe #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi