İlhan Mansız, Dünya Kupası tarihine geçen altın golünü anlattı

FIFA Dünya Kupası tarihindeki son “altın golü” atan eski milli futbolcu İlhan Mansız, Türk futbolunun hafızalara kazınan anlarından birine dair bilinmeyen ayrıntıları paylaştı.

2002 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye’nin Senegal karşısında uzatma dakikalarında attığı “altın golle” yarı finale yükselmesini sağlayan Mansız, bu golün sadece bir skor olmadığını vurguladı.

İlhan Mansız, altın golün kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını belirterek, “O golden sonra dünyada altın gol kuralının kaldırılması, hikayeyi daha da özel kılıyor. 48 yıl sonra katıldığımız bir Dünya Kupası’nda ülkemizi yarı finale taşıyan bir gol olması nedeniyle çok değerli. Kariyerimin en önemli golü diyebilirim” ifadelerini kullandı.

“O MAÇTA GOL ATACAĞIMI HİSSETMİŞTİM”

Senegal karşısında maça yedek başladığını hatırlatan Mansız, oyuna girdikten sonraki süreci şu sözlerle anlattı:

“O dönem birçok maça yedek başlamıştım. Takıma katkı vermek istiyordum ama yeterince süre bulamıyordum. Ligde takım olarak çok başarılı bir sezon geçirmesek de bireysel olarak hazır gelmiştim. Yedek kalmak beni mutlu etmemişti ama o maçta gol atacağımı hissettim.”

Uzatma devresi öncesinde soyunma odasında takım arkadaşlarıyla konuştuğunu aktaran Mansız, “Yıldıray’a ‘Bu maçta gol atacağım, hissediyorum’ demiştim. Daha sonra Rüştü’nün başlattığı atakta Ümit Davala’nın ön direğe yaptığı ortaya koşu yapıp tek vuruşla topu ağlara gönderdim” dedi.

MİLLİ TAKIM TARİHİNİN EN BÜYÜK SEVİNÇLERİNDEN BİRİ

Atılan golün Türkiye için tarihi bir anlam taşıdığına dikkat çeken İlhan Mansız, şu değerlendirmede bulundu:

“Milli takımlar düzeyinde yaşadığımız en büyük sevinçlerden biriydi. O gol bizi yarı finale taşıdı, ardından üçüncülük yolunu açtı. Dünya Kupası’nda üçüncü olmak bizim coğrafyamızdan çıkan futbolcular için çok nadir bir gurur.”

İlhan Mansız, 2002 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Senegal karşısında uzatma devresinin 94. dakikasında attığı golle Türkiye’yi yarı finale taşımıştı. Bu golün ardından Dünya Kupası organizasyonlarında “altın gol” uygulaması kaldırıldı. Böylece Mansız’ın golü, Dünya Kupası tarihinde bu kuralla atılan son gol olarak kayıtlara geçti. Uygulama, 2004 yılında resmen sona erdirildi.

“İNŞALLAH 2026 DÜNYA KUPASI’NA KATILIRIZ”

Türkiye’nin 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma ihtimalini de değerlendiren Mansız, milli takımın uzun süredir bu organizasyona hasret kaldığını dile getirdi.

Mansız, “Bizim dönemimizde Dünya Kupası’na katılmak için 48 yıl beklemiştik. Şimdi yine uzun bir aradan geçiyoruz. Umarım ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’na katılmayı başarırız” ifadelerini kullandı.

Play-off maçlarının ayrı bir hikayesi olduğuna dikkat çeken eski milli futbolcu, “Kağıt üzerinde favori olabiliriz ama bu rehavete yol açmamalı. Kendi gücümüze odaklanır, stres yapmadan sahaya yansıtabilirsek Dünya Kupası’na gidebiliriz” diye konuştu.

Play-off etabında A Milli Takım, yarı finalde Romanya ile tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, bu maçı geçmesi halinde finalde Slovakya–Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda mücadele edecek. Milli takım, bu etapta başarılı olması durumunda tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası’nda yer alacak.