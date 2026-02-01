Spor yazarları Beşiktaş-Konyaspor maçını yorumladı: 'Kaptan gemiyi kurtarmış oldu'

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.

'3 PUAN BEŞİKTAŞ’A İLAÇ OLDU'

Adnan Dinçer: "Beşiktaş istekliydi, baskılıydı, şut çekti, rakip ceza sahasında aktifti. Ama final vuruşlarında çok noksandı. Cerny ve Orkun Kartal’ı sırtladı. Beşiktaş’ın oyun iştahı yüksek ancak bunu bir düzen içinde yapmıyor. Dağınık, aceleci bir görüntüsü var. 90 dakika “Yönetim istifa” sesleri altında oynamak kolay değil, baskı yüksek. Yeni transfer Asllani’nin göz göre göre gördüğü kırmızı kart şaşkınlık verici! Yine de 3 puan Beşiktaş’a ilaç oldu." (Cumhuriyet)

'ORKUN KÖKÇÜ’NÜN TAKIMINA LİDERLİK YAPTIĞINA TANIK OLDUK'

Güntekin Onay: "Her şeyden önce Beşiktaş’ın galibiyeti hak ettiğini vurgulayalım. Gökhan Sazdağı’nın ofsaytı bozduğu ve kaleci Ersin’in de hatalı çıkışla Deniz Türüç’ün işini kolaylaştırdığı pozisyonda gelen Konyaspor golüne rağmen siyah beyazlılar, beraberlik için baskıyı artırdı. Son haftaların formda ismi Orkun Kökçü’nün dün bir kez daha sorumluluk aldığına ve takımına liderlik yaptığına tanık olduk. İlk yarıda 1 topu direkten dönen Orkun, Cerny’nin beraberlik sayısını da hazırladı. Ayrıca Cengiz Ünder’e çok net bir pozisyonda adeta “al da at” diyen Orkun, takımının galibiyet golüne de imza attı." (Hürriyet)

'KAPTAN GEMİYİ KURTARMIŞ OLDU'

Attila Gökçe: "77. dakikada istatistiklere baktığımızda Beşiktaş’ın galibiyeti hak ettiğini söyleyebiliriz. 58 kez ceza alanına girip 29 kez topla buluştular. Konyaspor’un ceza alanına giriş sayısı 9’da kaldı. Şans tablosunda geri kalmasına rağmen Beşiktaş’ın hacmi, oyunun son bölümünde matematiksel kazanca döndü. İki not daha :Orkun’un 77’deki golü maçın efendisini belirlerken Kaptan da gemiyi kurtarmış oldu. Beşiktaş’a kimlik ve değer katan bir davranış, kutluyoruz. Asllani… 76’da girdi, daha terlemeden ilk maçında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bizim Lig işte böyle. Hoş geldin kardeş!" (Milliyet)

'EL BİLAL TOURE ÇOK ABARTILIYOR'

Ömer Üründül: "Takımın en yetenekli oyuncusu Cerny, ama dün gece gol dışında hiçbir şey yapmadı. Yalçın'ın onu oyundan alması doğruydu. Mustafa, yetenekleri kısıtlı bir santrfor, az görev aldığı için eksiklerini gideremiyor. Ama çalışkanlığı ve presleriyle bana göre faydalı oldu. Salih de yorulana kadar çok iyi pres yaptı, çok çalıştı. Dün gecenin en büyük hayâl kırıklıklarından biri de Bilal Toure idi. Bu oyuncu çok abartılıyor." (Sabah)