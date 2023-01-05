İlhan Palut: 'VAR kayıtlarından rahatsızım'
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 2-2'lik Sivasspor karşılaşmasını değerlendirdi. Palut, bir gazetecinin VAR odası kayıtlarının yayınlanmasıyla ilgili sorusuna, 'VAR kayıtlarından rahatsızım' dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında evinde Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Arabam.com Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.
Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Verdikleri mücadeleye rağmen karşılaşmadan 2 puan kaybettiklerini belirten Palut, "Üç gün sonra maçımız var. Bugün ne kadar üzülmüş olsak da kazanmaya ne kadar yakın olduğumuz bir maçtan 1 puanla ayrılıyor olsak da yarın itibarıyla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başlayacağız." dedi.
Palut, bir gazetecinin VAR odası kayıtlarının yayınlanmasıyla ilgili sorusuna, "Şu anda açıklamalar fırtınası, VAR kayıtlarının dinlenmesi tamamen saha içinden ülke futbolunu koparmaya doğru gidiyor. Bundan çok da memnun değilim, rahatsızım. Bazı sorunlar ve hatalar oluyor ama inşallah tez zamanda çözülür. 'VAR kayıtlarında ne var, VAR hakemi ne demişti, biz de bir açıklama yapalım, hakkımızı koruyalım' gibi algı fırtınası bir an önce biter. Ligimizin marka değerini artıracak en doğru yer olan saha içine döneriz." diye cevap verdi.
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