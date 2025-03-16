İlhan Palut'tan 'istifa' sinyali!

Yayınlanma: 16.03.2025 - 17:05

Güncelleme: 16.03.2025 - 17:05

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Bodrum FK mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Palut, "Futbola dair konuşulacak pek bir şey yok. Şanssız bir gol yedik. Bağırarak bir kırmızı kart geldi. İkinci yarıya yeni bir enerjiyle girebilir miyiz diye düşündük. Rakibin ikinci golü son derece demoralize ediciydi. Maalesef takımım aşağı düştü" ifadelerini kullandı.

Yenilgi sonrası veda sinyali veren İlhan Palut, "Görüntü iyi değil. İyi bir yere gitmiyoruz. Seyircilerin tepkisi var. Bu zamana kadar bana çok naziklerdi. Bu tepkileri gayet anlaşılırdı. Oyuncularımız da tepkilerden nasibini aldı. Benim teknik direktör olduğum yerde oyuncularıma gösterilen tepkileri işitmek de kolay bir şey değil. Son derece haklılar ve ölçülülerdi. İçeriye yeni bir enerji lazım. Yeni bir şey söylemek lazım. Ya da yenilenmek lazım. Ben bu kulübün bir çalışanıyım. Başıma buyruk açıklamalar yapamam ne kadar kendimi kötü hissetsem de. Ama ben insanların saygısını kullanıp bulunduğum yerde süremi uzatacak bir antrenör asla değilim. Çaykur Rizespor için en iyisi ne olacaksa ben bunun için katkı vermeye hazırım. Yönetimle konuşacağım, kendimi dinleyeceğim ve en doğrusu neyse onu yapacağız" diye konuştu.