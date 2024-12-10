İlhan Palut'tan Gaziantep FK maçı sözleri: 'En kötü senaryolardan birisiyle başladık'
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ye 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ye 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Genele baktığımız zaman kaybedecek kadar negatif bir oyunumuz yoktu" dedi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, son haftalarda iyi mücadele ettiklerini söyledi.
'KAYBEDECEK KADAR NEGATİF BİR OYUNUMUZ YOKTU'
Müsabakaya iyi hazırlandıklarını anlatan Palut, şunları kaydetti:
"Bu maçtan iyi bir sonuçla ayrılma hedefimiz vardı. Maça olabilecek en kötü senaryolardan birisiyle başladık. Çok basit bir korner golüyle geriye düştük. Ondan sonra toparlanmaya çalıştık. Ev sahibi oyunu kendi sahasında kabul etti, biz genelde sahaya hakimdik. İkinci yarı baktığımız zaman oyunu daha çok elimize aldık ama net pozisyonumuz azdı. Genele baktığımız zaman kaybedecek kadar negatif bir oyunumuz yoktu. Ama maçı kazandıracak aksiyonları yapma gücümüz ve bu noktada kritik oyuncuların performansları buradan puanla dönmemize maalesef yetmedi. Yarın itibariyle çalışmalara başlayacağız."
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