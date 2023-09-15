İlhan Parlak futbolu bıraktı
Kayserispor forması giyen İlhan Parlak futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.
Kariyerinde Fenerbahçe, Ankaraspor, Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Gaziantepspor ve Kayserispor formaları giymiş olan İlhan Parlak 36 yaşında futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada futbol hayatına son veren İlhan Parlak şu ifadeleri kullandı:
"Futbolculuk kariyerimi başlangıcım olan Kayserispor formasıyla noktalamak istiyorum. Hikayemde emeği olan herkese teşekkür ederim. 50'den fazla teknik direktör ile çalışmış, Süper Lig'de en çok forma terletmiş sporculardan birisi olarak futbolun diğer alanlarına başarılı olmak için İngiltere'de çalışmalarıma başlayacağım."
Futbolculuk kariyerinde 484 resmi maça çıkan İlhan Parlak bu karşılaşmalarda 86 gol, 39 asistlik katkı verdi.
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