İlk Grand Slam şampiyonluğu... Avustralya Açık'ta kupa Madison Keys'in!

Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Aryna Sabalenka'yı 2-1 mağlup eden Madison Keys, kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.

İlk Grand Slam şampiyonluğu... Avustralya Açık'ta kupa Madison Keys'in!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2025 - 13:55

Sezonun ilk Grand Slam tenis turnuvası Avustralya Açık tek kadınlar finalinde son iki yılın şampiyonu Belaruslu Aryna Sabalenka ile ABD'li raket Madison Keys karşı karşıya geldi. 

Melbourne kentindeki Rod Laver Arena'da oynana mücadelenin ilk seti 6-3 ile Madison Keys'in oldu. 

İkinci sette üstünlüğü eline alan Sabalenka, 6-2'lik skorla maçı final setine taşıdı. 

Çekişmeli geçen karar setinde rakibine 7-5'lik üstünlük kuran Keys, setlerden 2-1 üstün ayrıldı ve kupanın sahibi oldu. 

ABD'li tenisçi, kariyerindeki ikinci Grand Slam finalinde ilk zaferini elde etti. Keys daha önce 2017 yılında ABD Açık'ta final oynamıştı. 


Etiketler: #Madison Keys #aryna sabalenka #Avustralya Açık
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