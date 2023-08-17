İlk maçtaki fark turu getirdi! Adana Demirspor kaybetse de turladı
İlk maçı evinde 5-1 kazanan Adana Demirspor, deplasmanda Osijek'e 3-2 mağlup olmasına karşın adını UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turuna yazdırdı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında temsilcimiz Adana Demirspor ile Hırvat ekibi Osijek karşı karşıya geldi. Osijek Opus Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
İlk maçı Adana'da 5-1 kazanan temsilcimiz, 31. dakikada Yusuf Sarı'nın golüyle öne geçti. Osijek, 43. dakikada Darko Nejasmic'in golüyle eşitliği sağladı.
Osijek, 59. dakikada Mijo Caktas'ın golüyle öne geçti. Sime Grzan, 83. dakikada penaltıdan farkı ikiye çıkardı. Yusuf Erdoğan, 90. dakikada maçın skorunu belirledi.
Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turunda Genk - Olympiakos eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. İlk maç 24 Ağustos'ta, rövanş ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
Temsilcimiz, playoff turunu da geçmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasına yükselecek.
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