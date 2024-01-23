İlk temas kuruldu... Süper Lig devinden Jorginho hamlesi!

İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Brezilyalı futbolcu Jorginho'nun menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildiği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2024 - 10:14
İlk temas kuruldu... Süper Lig devinden Jorginho hamlesi!
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Pendikspor mağlubiyetiyle sarsılan Beşiktaş’ta başkan Hasan Arat ve teknik direktör Fernando Santos, pazartesi günü devre arası transfer çalışmaları için bir görüşme yaptı.

İngiliz ekibi Arsenal’de süre bulmakta zorlanan ve oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Jorginho menajerler tarafından Beşiktaş’a önerildi. Beşiktaş’ın Jorginho’yla ilgili görüşünün pozitif olduğu ve ilk temasın kurulduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Beşiktaş, Süper Lig’in 22. haftasında bugün (salı) Adana Demirspor’u konuk edecek. Saat 20.00’de başlayacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Siyah-beyazlılarda Afrika Kupası’ndaki Colley, Amartey, Masuaku, Aboubakar ile sakat Salih, Chamberlain, Hadziahmetovic forma giyemeyecek.


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