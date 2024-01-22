Ricardo Quaresma geleceği hakkında konuştu: Portekizli yıldızdan Beşiktaş mesajı!
Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın formasını giyen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı ekibi özlediğini söyleyen Quaresma, "Beşiktaş bir olasılık" dedi.
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, 40 yaşında sahalara geri dönüp futbolu aktif olarak bırakmak istediğini açıkladı.
Son maçına 15 Mayıs 2022'de Vitoria Guimaraes formasıyla çıkan Ricardo Quaresma, futbola henüz nokta koymadığını ve Beşiktaş ile futbola veda etmek istediğini açıkladı.
'BEŞİKTAŞ BİR OLASILIK'
Record'a konuşan 40 yaşındaki Portekizli, "Kariyerimi sahada bitirmek istediğimi her zaman söyledim. Bakalım neler olacak. Kariyerim henüz bitmedi" dedi.
Quaresma, "Beşiktaş bir olasılık, benim kulübüm, sevdiğim bir kulüp. Bunu birkaç kez söyledim. Ailem de orada mutluydu. Bakalım..." dedi.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
2010-2012 ve 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta oynayan Quaresma, siyah beyazlı formayla 227 maça çıktı ve 38 gol atıp 77 asist yaptı.
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