Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos ülkesinde gündem oldu! 'En son 2010'da...'
Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'a 4-0 mağlup oldu. Teknik direktör Fernando Santos, siyah-beyazlı takımın başındaki 3. maçında ilk yenilgisini alırken ülkesinde gündem oldu.
Fernando Santos'un Beşiktaş'ın başında ilk yenilgisini alması, ülkesi Portekiz'de geniş yankı uyandırdı.
Portekiz'in Abola gazetesinde "Teknik direktör Ivo Vieira'nın başında bulunduğu Pendikspor, Fernando Santos'u küçük düşürdü" başlığı atıldı.
"EN SON 2010'DA..."
Correio de Manha ise "Fernando Santos galibiyetlerin ardından Pendikspor deplasmanında ilk yenilgisini büyük bir darbeyle aldı" ifadeleri kullanıldı.
Portekiz'in bir başka önde gelen yayın organı O'Jogo, "Fernando Santos için son 13 yılın en ağır yenilgisi" başlığı atıldı ve "Santos'un çalıştırdığı bir takım en son 2010'da Yunanistan Kupası'nda dört golle kaybetmişti" denildi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'a 4-0 mağlup olmuştu.
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