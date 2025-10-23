İlkay Gündoğan'dan maç sonu paylaşımı: 'Umarım en kısa zamanda...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.10.2025 10:18:00
Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Bodo/Glimt mücadelesinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, maçın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Bodo/Glimt maçı öncesi son antrenmanda sakatlandı ve mücadelede oynayamadı.

İlkay Gündoğan, Bodo/Glimt maçını stadyumdan takip etti ve takımına destek verdi.

MAÇ SONU PAYLAŞIM

34 yaşındaki yıldız futbolcu, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İlkay Gündoğan, paylaşımında, "Bu geceki harika takım performansından dolayı çok mutluyum! Umarım en kısa zamanda sahalara dönebilirim! Sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

HANGİ MAÇLARDA YOK?

Paylaşımına sarı-kırmızı kalp emojileri de ekleyen deneyimli yıldızın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İlkay'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı, Göztepe, Trabzonspor ve Ajax maçlarında da forma giyemeyeceği öğrenildi.

Bodo/Glimt maçı sonrası İlkay Gündoğan:

Image

İlgili Konular: #galatasaray #ilkay gündoğan #sakatlık

