İlkay Gündoğan'dan maç sonu paylaşımı: 'Umarım en kısa zamanda...'

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Bodo/Glimt maçı öncesi son antrenmanda sakatlandı ve mücadelede oynayamadı.

İlkay Gündoğan, Bodo/Glimt maçını stadyumdan takip etti ve takımına destek verdi.

MAÇ SONU PAYLAŞIM

34 yaşındaki yıldız futbolcu, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İlkay Gündoğan, paylaşımında, "Bu geceki harika takım performansından dolayı çok mutluyum! Umarım en kısa zamanda sahalara dönebilirim! Sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

HANGİ MAÇLARDA YOK?

Paylaşımına sarı-kırmızı kalp emojileri de ekleyen deneyimli yıldızın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İlkay'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı, Göztepe, Trabzonspor ve Ajax maçlarında da forma giyemeyeceği öğrenildi.

Bodo/Glimt maçı sonrası İlkay Gündoğan: