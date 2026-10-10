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İlkay Gündoğan için dikkat çeken iddia: 'Koridorlarda bu yanıt veriliyorsa...'
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İlkay Gündoğan için dikkat çeken iddia: 'Koridorlarda bu yanıt veriliyorsa...'

10.10.2026 13:32:00
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Cumhuriyet Spor
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İlkay Gündoğan için dikkat çeken iddia: 'Koridorlarda bu yanıt veriliyorsa...'

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Tugay Kerimoğlu, Galatasaray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi. Kerimoğlu, İlkay Gündoğan hakkında da konuştu.

İlkay Gündoğan için dikkat çeken iddia: 'Koridorlarda bu yanıt veriliyorsa...'

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa karşısında 30 dakika 10 kişi mücadele eden Galatasaray, sahasında 3-1 kazandı.

İlkay Gündoğan için dikkat çeken iddia: 'Koridorlarda bu yanıt veriliyorsa...'

Bu sezon 2 maçta sadece 11 dakika sahada kalan İlkay Gündoğan, genç futbolcu Renato Nhaga'nın da süre aldığı RAMS Park'ta oyuna dahil olmadı. TRT Spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu, eski takımı Galatasaray'daki İlkay Gündoğan gündemini yorumladı.

İlkay Gündoğan için dikkat çeken iddia: 'Koridorlarda bu yanıt veriliyorsa...'

"KESİN BİR ŞEY VAR"

Tugay Kerimoğlu, "Teknik direktörler böyle oyuncuları kaybetmek istemez, kesin bir şey var. Bu soru (Barcelona maçına hazır mısın?) sorulup da, koridorlarda bu cevap (Oynamıyorum ki niye hazır olayım!) veriliyorsa orada bir şey vardır. Oyuncu bir şeyin tepkisini veriyor. Ya antrenman performansı ki takım arkadaşlarıyla ilişkilerinin kötü olacağını da zannetmiyorum" dedi.

İlkay Gündoğan için dikkat çeken iddia: 'Koridorlarda bu yanıt veriliyorsa...'

"10 NUMARAYA BİLE GERK YOKTU"

Eski milli futbolcu, "Bana göre Galatasaray'ın 10 numara almasına da gerek yoktu, elinde vardı ama içerideki problemin ne olduğunu bilmiyoruz. Oranın tek ismi, forması oynaması için her zaman soyunma odasında hazırdı ama ne olduğunu bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #galatasaray #ilkay gündoğan #kasımpaşa

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