İlkay Gündoğan için dikkat çeken iddia: 'Koridorlarda bu yanıt veriliyorsa...'

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa karşısında 30 dakika 10 kişi mücadele eden Galatasaray, sahasında 3-1 kazandı.

Bu sezon 2 maçta sadece 11 dakika sahada kalan İlkay Gündoğan, genç futbolcu Renato Nhaga'nın da süre aldığı RAMS Park'ta oyuna dahil olmadı. TRT Spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu, eski takımı Galatasaray'daki İlkay Gündoğan gündemini yorumladı.

"KESİN BİR ŞEY VAR" Tugay Kerimoğlu, "Teknik direktörler böyle oyuncuları kaybetmek istemez, kesin bir şey var. Bu soru (Barcelona maçına hazır mısın?) sorulup da, koridorlarda bu cevap (Oynamıyorum ki niye hazır olayım!) veriliyorsa orada bir şey vardır. Oyuncu bir şeyin tepkisini veriyor. Ya antrenman performansı ki takım arkadaşlarıyla ilişkilerinin kötü olacağını da zannetmiyorum" dedi.