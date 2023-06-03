İlkay Gündoğan, İngiltere'de tarihe geçti!
Manchester City'nin yıldız ismi İlkay Gündoğan, FA Cup finalinde Manchester United'a attığı golle tarihe geçti.
İngiltere FA Cup finalinde Manchester City ile Manchester United karşı kaşrıya geldi.
Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, maçta attığı golle tarihe geçti.
32 yaşındaki orta saha oyuncusu 13. saniyede attığı golle FA Cup finalleri tarihinde en hızlı golü atan futbolcu oldu.
Manchetser City ile toplamda 303 maça çıkan İlkay, 59 gol ve 40 asist yapma başarısı gösterdi.
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