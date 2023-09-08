İlkay Gündoğan'a Almanya'dan büyük onur!

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'a, Almanya Milli Futbol Takımı tarafından birinci kaptanlık görevi verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2023 - 15:41
İlkay Gündoğan'a Almanya'dan büyük onur!
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Almanya Milli Futbol Takımı'nın Türk asıllı oyuncusu İlkay Gündoğan önemli bir görev üstlendi.

Başarılı oyuncu İlkay Gündoğan, teknik direktör Hansi Flick tarafından takımın birinci kaptanlığına getirildi.

KIMMICH VE MÜLLER DİĞER KAPTANLAR

Milli takımda İlkay'ın ardından diğer kaptanlar Joshua Kimmich ve Thomas Müller olacak.

2011 yılından bu yana Almanya Milli Takımı'nda forma giyen İlkay, 67 karşılaşmada 17 gol kaydetti.


Player Alanı
ilkay gündoğan Almanya Milli Takımı Kaptan Hansi Flick

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