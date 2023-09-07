İsmailağa hocasının hedefinde milli gurur var: ‘Milli rezalet, Osmanlı’ya etmedikleri laf kalmadı’
İsmailağa cemaatine yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çevik milli voleybolcu Ebrar Karakurt’u hedef aldı.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.
İsmailağa cemaatine yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çevik A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt’u hedef aldı.
Çevik Karakurt’a 'Milli rezalet, kimse ecdadımıza laf edemez karşılığını misliyle alır. Bir LGBT’li yüzünden Osmanlı'ya etmedikleri laf kalmadı. Yazıklar olsun" dedi.
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