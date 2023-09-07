İsmailağa hocasının hedefinde milli gurur var: ‘Milli rezalet, Osmanlı’ya etmedikleri laf kalmadı’

Yayınlanma: 07.09.2023 - 16:18

Güncelleme: 07.09.2023 - 16:30

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

İsmailağa cemaatine yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çevik A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt’u hedef aldı.

Çevik Karakurt’a 'Milli rezalet, kimse ecdadımıza laf edemez karşılığını misliyle alır. Bir LGBT’li yüzünden Osmanlı'ya etmedikleri laf kalmadı. Yazıklar olsun" dedi.