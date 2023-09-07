İsmailağa hocasının hedefinde milli gurur var: ‘Milli rezalet, Osmanlı’ya etmedikleri laf kalmadı’

İsmailağa cemaatine yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çevik milli voleybolcu Ebrar Karakurt’u hedef aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2023 - 16:18
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. 

İsmailağa cemaatine yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çevik A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt’u hedef aldı. 

Çevik Karakurt’a 'Milli rezalet, kimse ecdadımıza laf edemez karşılığını misliyle alır. Bir LGBT’li yüzünden Osmanlı'ya etmedikleri laf kalmadı. Yazıklar olsun" dedi.


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Hüseyin Çevik ebrar karakurt A Milli Kadın Voleybol Takımı

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