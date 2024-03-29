İlker Başbuğ: "Ali Koç'un arkasındayız"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi İlker Başbuğ, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 19:33
İlker Başbuğ:
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi İlker Başbuğ, divan kurulu toplantısında açıklamalar yaptı.

İlker Başbuğ yaptığı açıklamada, "3 Temmuz 2011! Fenerbahçe Kulübü, Fetö kumpasıyla karşı karşıya kaldı ve bu süreç uzun sürdü. Sonuçlarını bugünlerde alıyoruz. Fenerbahçe'ye yapılan kumpastan sonra bir yığın kumpaslar yaşadık. O günleri yaşayan biri olarak bu kumpaslar sürecinde ayakta tek bir kurum kaldı o da Fenerbahçe Spor Kulübü. Taraftarıyla, kulüp başkanıyla dimdik ayakta kaldı ve mücadele etti. O zaman mücadeleye inanmayan vardı ama bugün biz haklı çıktık. Son Trabzonspor maçıyla bardak taştı. Nasıl Fetö kumpasından Fenerbahçeliler başarılı bir sınav verdiyse şimdi bizi ikinci sınav bekliyor." dedi.

İlker Başbuğ ayrıca, "Fenerbahçe Spor Kulübü, bu süreçten de başarılı bir şekilde çıkacak. Bundan şüphem yok. Ama mutlaka bir şeyler yapılmalı. Bu saatten sonra sessiz kalınamaz. Birinci çağrım, Fenerbahçe Spor Kulübü üyeleri, hepiniz 2 Nisan'da belirtilen saatte stadyumda olunuz. İkinci çağrım ise şu; kulüp üyeleri olarak o gün kayıtsız şartsız Fenerbahçe Başkanı ve yönetim kuruluna karar alma yetkisi veriniz. Yönetim kurulumuz kesinlikle aklı kullanarak, özellikle TFF'den neler istediğini ve neler istemediğini teker teker tespit etmeli. Hepimiz arkanızdayız! Ne karar alırsanız yanınızdayız bundan en ufak şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.


İlker Başbuğ haberleri fenerbahçe haberleri Ali Koç haberleri Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ünlü sunucu Seren Serengil kime oy vereceğini açıkladı: 'Atatürk çocuğuyum'

Ünlü sunucu Seren Serengil kime oy vereceğini açıkladı: 'Atatürk çocuğuyum'
Tamer Karadağlı ‘rezalet’ diyerek paylaştı! Muhittin Böcek yanıt verdi: ‘Siyasi propaganda yapacağına genel müdürlük yapsaydı bilirdi’

Tamer Karadağlı ‘rezalet’ diyerek paylaştı! Muhittin Böcek yanıt verdi: ‘Siyasi propaganda yapacağına genel müdürlük yapsaydı bilirdi’
Türkan Şoray'dan Kadir İnanır paylaşımı: 'İyi haberlerin bizi sevindirdi'

Türkan Şoray'dan Kadir İnanır paylaşımı: 'İyi haberlerin bizi sevindirdi'
Solunum rahatsızlığı olanlar dikkat: İstanbul ve çevresinde polen patlaması

Solunum rahatsızlığı olanlar dikkat: İstanbul ve çevresinde polen patlaması
Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor... Emekli banka promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor?

Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor... Emekli banka promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor?
Şarkıcı Kurtuluş Kuş’tan kötü haber

Şarkıcı Kurtuluş Kuş’tan kötü haber
2 Nisan öncesi... Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Ankara hamlesi!

2 Nisan öncesi... Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Ankara hamlesi!
Korkunç kaza: Kocaeli’de 1 yaşındaki çocuk 3. katın balkonundan düştü!

Korkunç kaza: Kocaeli’de 1 yaşındaki çocuk 3. katın balkonundan düştü!