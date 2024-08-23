İmamoğlu: 'Dirençli ve dayanıklı bir toplumun geleceğini spor yapan nesillerde görüyoruz'

Yayınlanma: 23.08.2024 - 17:22

Güncelleme: 23.08.2024 - 17:22

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 20 branşta faaliyet gösteren, toplam 1350 amatör spor kulübüne ekipman dağıtılması için tören düzenledi. İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde düzenlenen tören, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. CHP Parti Meclisi üyesi Cem Aydın’ın da yer aldığı tören; dolu tribünler önünde yapılan jimnastik, basketbol ve dans gösterileriyle, renkli görüntülere sahne oldu. Törende, İmamoğlu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez birer konuşma yaptı. Törene İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Can Cobanoğlu, ilçe başkanları Cihan İlim Yeşildağ, Kemal Avseren de katıldı.

“GÜCÜMÜZÜ PAYLAŞIYORUZ”

“Her yıl spor kulüplerimizle, olabildiğince, gücümüzü paylaşıyoruz. Olabildiğince, onların imkanlarının ne kadar sıkıntılı olduğunu bilerek, onlara katkı sunma gayretinde oluyoruz ve buna devam edeceğiz” diyen İmamoğlu, İstanbul’un çok önemli bir spor kenti olduğunun altını çizdi. İstanbul’un bu özelliğinin Türkiye’nin her noktasındaki çocuklara ve gençlere ilham kaynağı olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Sporu çok seviyoruz. Sporu çok sevdiğimiz kadar, burada sadece sporcu bir gençlik yetiştirmek değil, aynı zamanda sağlıklı düşünen ve sağlıklı düşündüğü gibi, hayat boyu başarılı olmasını isteyen yöneticiler olarak, sporun, aynı zamanda başta çocuklarımızın ve gençlerimizin zihinsel gelişimlerine ne kadar katkı sunduğunu bilerek, onların hayat boyu spor yapabilmelerine en üst seviyede katkı sunabilmeyi çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

“SİSTEMLİ ÇALIŞMAYLA HAREKET EDİYORUZ”

İstanbul’un 2027 Avrupa Oyunları’na ev sahipliğini yapacağını hatırlatan İmamoğlu, “Amacımız; aynı zamanda olimpiyat oyunlarında ve paralimpik oyunlarda, şehrimizi ve ülkemizi dünyada en üst sıralara taşıma konusunda bir spor politikası oluşturmak, sporcu yetiştirme süreci konusunda bilimsel, teknik ve hizmetleri geliştirmek ve bu konuda öncülük yaparak, Türkiye'nin spor politikalarındaki eksiklikleri giderecek, sporun siyaset üstü olduğunu, sporun yaşam biçimi olduğunu, sporun Atatürk'ün dediği gibi, ‘zeki, çevik, akıllı nesiller yetiştirmek’ adına en önemli çalışma süreçlerinden birisi olduğunu, toplumun her kesimine aktarabilmek. İşte sporda ülkemizin başarılarını, altyapıdaki başarıları en üst seviyeye taşıyarak, o uluslararası organizasyonlarda da en güçlü imzaları atma konusunda bu bilinçle, bu sistemli çalışmayla hareket ediyoruz” dedi.

“51 OLAN SPOR TESİSİ SAYISINI 75’E ÇIKARDIK”

2019’dan bu yana tesisleşme ve sporcu yetiştirme alanında çok büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini belirten İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“İBB tarafından 51 tesiste spor hizmeti verilirken, bu sayıyı 75 yaptık. Su sporlarına ve atletizme özel tesisleri de bu dönemde açtık. Sadece yıl başından bu yana 7 yeni tesisi halkımızın ve sporcularımızın kullanımına sunduk. Okul bahçelerinde inşası başlayan 35 yeni salonu tamamlayarak, hizmete açtık. 15 yeni salonun da projesini bitirdik. Bunlardan 8’inin yapımına başladık ve çok kısa sürede hem öğrencilerimizin hem de halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Futbol sahaları, yüzme havuzları, su sporları merkezleri gibi farklı alanlara sahip 7 yeni spor tesisimizin yapımına da ayrıca devam ediyoruz. İBB tarafından düzenlenen spor organizasyonları ve müsabakalarının kalitesini, katılım düzeyini arttırdık. Başta İstanbul Maratonu ve Yarı Maratonu gibi dünyanın en iyi atletlerinin katıldığı, halkımızın da yoğun ilgi gösterdiği uluslararası ve ulusal etkinlikleri her yıl geliştirerek düzenliyoruz. Ulugazi Yağlı Güreşleri, farklı etaplardan oluşan Tur İstanbul Uluslararası Bisiklet Yarışı ve Haliç Uluslararası Kürek Yarışları gibi pek çok etkinliği ilk kez İstanbullularla buluşturduk. Paydaşı olarak yer aldığımız Formula1, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, Kıtalararası Boğaziçi Yüzme Yarışı ve Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası gibi dev organizasyonların en iyi şekilde düzenlenmesi noktasında ciddi katkılar sağladık.”

“GÖREVE BAŞLADIĞIMIZDAN BU YANA VERDİĞİMİZ DESTEK 130 MİLYON TL’NİN ÜZERİNE ÇIKACAK”

“Amatör sporların ve spor kulüplerinin güçlenmesine katkı sunarak, İstanbul’un sporda elde ettiği başarıların artmasını hedefliyoruz. 2024 yılında futbolda 950, diğer branşlarda ise 400 olmak üzere, toplam 1350 amatör spor kulübüne ekipman desteği sağlayacağız. Bu yıl yaklaşık 61 milyon TL değerinde ekipman dağıtacağız. Böylece göreve başladığımızdan bu yana, amatör kulüplerimize verdiğimiz destek, 130 milyon TL’nin üzerine çıkacak. Bu yıl 20 branşta, 45 farklı kalemde 215.350 adet ekipman dağıtımı yapacağız. Sadece ekipman desteği değil, spor tesisi desteğiyle de amatör spor kulüplerimizin yanındayız. Statlarımızı, futbol sahalarımızı, spor tesislerimizi amatör spor kulüplerimize tahsis ederek gerek antrenmanlarına gerekse müsabakalarına ev sahipliği yapıyoruz. 13 stat, 4 futbol sahası, 1 atletizm pisti, 1 buz pisti, 1 jimnastik salonu, 5 su sporları merkezi olmak üzere, 25 tesisimizde kulüplerimize ve sporcularımıza destek veriyoruz. 255 kulübün binlerce sporcusu bu tesislerde antrenmanlarını yapıyor ve müsabakalara çıkıyorlar.”

“HEPİNİZİN YANINDAYIZ”

“Amatör spor kulüpleri, olimpiyat hedefimizin en birinci ve en başlangıç noktasındaki kurumlarıdır” diyen İmamoğlu, konuşmasını, “Onlar gelişirse, biz, olimpizm ruhuna kavuşmuş oluruz. Onlar gerçek anlamda iyi eğitimler verirse, işte o zaman 2036’da layıkıyla dünyaya güzel bir olimpiyat hazırlarız. Olimpiyatı hazırlamak, olimpizm ruhuna sahip olmak demek, çağdaş bir topluma sahip olmak demektir, sağlıklı bir topluma sahip olmak demektir. Bu hem ruh sağlığı hem beden sağlığı hem akıl sağlığı demektir. Öyle bir toplum, hiçbir zaman yıkılmaz, dirençli ve dayanıklı olur. Biz, dirençli ve dayanıklı bir toplumun geleceğini de işte tam da spor yapan çocuklarda ve nesillerde görüyoruz. Hepinizin yanındayız” sözleriyle noktaladı.

Konuşmaların ardından İmamoğlu, sembolik olarak 2 spor kulübüne malzeme dağıtımını gerçekleştirdi.