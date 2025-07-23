‘İmamoğlu’na sahip çık Trabzonspor’

Trabzonspor Divan Kurulu Üyesi Yaşar Miraç Çolak, Bordo-Mavili kulübü, CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkmaya çağırdı. Yazılı bir açıklama yapan Çolak, geçmişte Trabzonspor’da yöneticilik görevi de üstlenen İmamoğlu için Bordo-Mavili kulübe, “Ekrem’e sahip çık Trabzonspor. Ekrem senin yıllardır üyen değil mi? ‘Tutuksuz yargılansın’ demek midir zor? Ekrem Trabzon’un oğlu değil mi?” sözleriyle seslendi.

Yaşar Miraç Çolak, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor yönetimine şu çağrıyı yaptı:

“Özkan Sümer’i hatırla dik dur. Ekrem de senin bir yöneticindir. İstanbul’u ihanet çetelerinden kurtarmayı başarmış Trabzonludur. Ekrem’e sahip çık Trabzonspor. Sen her zaman haksızlığa karşısın. İstanbul’un saltanatını yıktın, Ekrem’i savunmak boyun borcudur. Yıllardır hakkı çalınan sensin, en son örnektir Başakşehir! Trabzon’dan devşirip birkaç bakan hizaya sokmak istedikleri sensin. Yönetim toplanıp karar almalı, mahkemeye müdahil olunmalı. Kim haklı kim haksız herkes görmeli, sana bu yakışır Trabzonspor.”

Çolak ayrıca Trabzonspor Kulübü üyesi olan ve cezaevinde tutuklu bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için de Bordo-Mavili yönetimin “tutuksuz yargılanma” talebinde bulunmasını ve kurum olarak davaya müdahil olmasını istedi.