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İspanyol devinden Trabzonspor'un yıldızına kanca!

İspanyol devinden Trabzonspor'un yıldızına kanca!

22.07.2025 09:39:00
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Cumhuriyet/Spor Servisi
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İspanyol devinden Trabzonspor'un yıldızına kanca!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Batista Mendy için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor'da forma giyen Batista Mendy ile ilgili dikkat çekici bir transfer söylentisi ortaya atıldı.

SEVILLA İLGİLENİYOR

Fransız basınından L'Équipe'in haberine göre; La Liga ekiplerinden Sevilla, 25 yaşındaki ön liberoyla ilgileniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Bordo-Mavili formayla 43 resmi maçta görev yapan Fransız futbolcu, bu süreçte 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Batista Mendy'nin Trabzonspor ile olan mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor. 

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