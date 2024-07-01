İmza için İstanbul'a gelmişti: Galatasaray'dan Batshuayi paylaşımı

Yayınlanma: 01.07.2024 - 19:04

Güncelleme: 01.07.2024 - 19:12

Son şampiyon Galatasaray sezonun ilk transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Sarı-Kırmızılı ekip Türkiye'ye Beşiktaş forması altında adım atan ve daha sonra Fenerbahçe'de oynayan Michy Batshuayi'yi kadrosuna katacak.

Michy Batshuayi, saat 12.00 sularında Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Belçikalı golcü için KAP açıklamasını da kısa süre içinde yapacak.

GALATASARAY'DAN BATSHUAYI PAYLAŞIMI

Galatasaray, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak Michy Batshuayi transferinin kısa süre içerisinde açıklanacağına dair ifade kullandı.

İşte o paylaşım;