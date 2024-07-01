İmza için İstanbul'a gelmişti: Galatasaray'dan Batshuayi paylaşımı
Galatasaray'ın 3 yıllık anlaşma sağladığı Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi. KAP açıklaması da kısa süre içinde yapılması beklenen Batshuayi için Galatasaray'dan bir paylaşım geldi.
Son şampiyon Galatasaray sezonun ilk transferini açıklamaya hazırlanıyor.
Sarı-Kırmızılı ekip Türkiye'ye Beşiktaş forması altında adım atan ve daha sonra Fenerbahçe'de oynayan Michy Batshuayi'yi kadrosuna katacak.
Michy Batshuayi, saat 12.00 sularında Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.
Sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Belçikalı golcü için KAP açıklamasını da kısa süre içinde yapacak.
GALATASARAY'DAN BATSHUAYI PAYLAŞIMI
Galatasaray, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak Michy Batshuayi transferinin kısa süre içerisinde açıklanacağına dair ifade kullandı.
İşte o paylaşım;
?? ?? ???? pic.twitter.com/qoqq3V4I4k— #ŞampiyonGalatasaray ?? (@GalatasaraySK) July 1, 2024
Spor Haberleri
- Galatasaray, Batshuayi'yi açıkladı
- Galatasaray'dan Batshuayi paylaşımı
- Fenerbahçe, kombine bilet fiyatlarını açıkladı
- Bronckhorst ilk haftaya dikkat çekti
- Wimbledon'da son şampiyon Alcaraz, ikinci tura yükseldi
- UEFA'dan Jude Bellingham kararı!
- Avusturyalı futbolcudan 6-1 sözleri: 'O maçı...'
- Umut Meraş, Beşiktaş'a veda etti
- Başakşehir'den orta sahaya Portekizli takviye!
- Red Bull Cliff Diving'in İtalya etabı sona erdi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Hacda protokol bekleyen general
- Kalabalık sokağa döküldü, iş yerlerini ateşe verdi!
- Sinan Ateş davasında ilk duruşma sona erdi
- AKP Özel'e seslendi, CHP'den açıklama geldi
- Türk bayraklarına saldırdılar TIR'ları ateşe verdiler
- 'Reisi vurduk seslerini duydum...'
- Jude Bellingham'dan gol sevincinde skandal hareket!
- Site güvenlikçisi daire sahibini öldürdü!
- Kredi kartlarında yeni dönem başladı!
- 'Sorumlusu muhalefet'